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الجمعة, 7 رمضان 1438 هـ, الموافق 2 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ,وتمتد إلى منطقة القصيم .

كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية .

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

وبين التقرير ان حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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