إيداع 441 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 38 ألف أسرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول (الأربعاء)، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د.إبراهيم الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 441,800,000 ريال، تمثل استحقاق شهر رمضان الجاري.

وأضاف الشافي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 38,581 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف، وأكد أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح الدكتور الشافي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.