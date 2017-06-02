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الجمعة, 7 رمضان 1438 هـ, الموافق 2 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطاقة: المملكة ملتزمة باتفاق باريس للمناخ

الطاقة: المملكة ملتزمة باتفاق باريس للمناخ

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكّد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، التزام المملكة العربية السعودية بتعهداتها وفقًا لاتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف الفالح، في كلمة له في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، نثمّن جهود روسيا في العمل على استقرار أسواق النفط، مجدّدًا التزام المملكة بتعهداتها، وفقاً لاتفاقية باريس للمناخ.

وبيّن وزير الطاقة، وفق الحساب الرسمي لقناة “الإخبارية” على موقع “تويتر”، أنَّ المملكة تعمل على استخدم مصادر بديلة للطاقة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

يذكر أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، على اعتبار أنّها عثرة في طريق نهضة الاقتصاد الأميركي، مؤكّدًا استعداد بلاده لمناقشة بنود جديدة تتناسب أكثر وما تحتاجه الولايات المتّحدة الاميركية، لتحقيق نهضتها بعد الكبوة، التي طالته منذ حقبة الركود العالمية.

 

 

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