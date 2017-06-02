“بر الأحساء” تطلق مشاريع نوعية في رمضان بتكلفة 9ملايين ريال

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلقت جمعية البر بالأحساء، عددًا من المشاريع النوعية مع دخول شهر رمضان المبارك تصل تكلفتها قرابة تسعة ملايين ريال؛ ليستفيد منها أكثر من 7000 أسرة مسجلة بالجمعية ومراكزها، وعدد من المحتاجين.

وفي هذا السياق، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر وليد بن خالد البوسيف، أن المشاريع الرمضانية التي تحرص الجمعية على تقديمها طيلة شهر رمضان المبارك ستكون متنوعة لتقديم خدمة نوعية للمستفيدين في شتى المجالات ومنها برنامج ومشروع المساعدات النقدية، ومشروع المساعدات العينية، وغيرها من مشاريع الكفالات والمعايدات.

وبيّن “البوسيف” أن الجمعية قدمت مساعدات إيجار قبل دخول شهر رمضان بقيمة 944 ألف، واستفادت منها 157 أسرة، في حين استفادت 5243 أسرة من برنامج السلة الغذائية بتكلفة تجاوزت 2 مليون ريال، كما تسهم الجمعية في مشروع إفطار صائم بتكلفة تصل إلى 2 مليون ريال، واستفاد من البرنامج حتى الآن قرابة 28 ألف صائم.

وأضاف: كما تقدم الجمعية في نهاية شهر رمضان المبارك مشروع الكسوة بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون ريال، وسيستفيد منه قرابة خمسة آلاف أسرة، إضافة إلى مشروع المساعدات النقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من سبعة آلاف أسرة من مشروع زكاة الفطر.

وأكد “البوسيف” أن جمعية البر بالأحساء حريصة على رسم الفرحة على وجنات المستفيدين من الجمعية وأبنائهم من خلال البرامج المتنوعة، التي تقدمها طيلة شهر رمضان المبارك.

ومن جهة أخرى، شكر نائب مدير جمعية البر بالأحساء عبدالمنعم الحسين، مديري المراكز التابعة للجمعية وفريق العمل على جهودهم التي يبذلونها طيلة شهر رمضان المبارك في تنفيذ المشاريع التي تعنى بالمحتاجين والمستفيدين من الجمعية، وكذلك كل من ساهم في دعم مشاريع وبرامج الجمعية خلال الشهر المبارك من فاعلي الخير والمحسنين، والشكر موصول لأبناء المجتمع من متبرعين ومتطوعين نظير إسهامهم في إنجاح مشاريع الجمعية.