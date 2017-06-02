“تعاوني الأحساء” يطلق مشروع “حياة جديدة” لرعاية المسلمين الجدد

أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء، مؤخرًا، مشروع “#حياة_جديدة”، والذي يهدف إلى رعاية المسلمين الجدد, يتم من خلالها التعريف بالإسلام للجاليات وإظهار شعيرة الصيام وفضائله لغير المسلمين.

وتتيح هذه الحملة للجميع فرصة المشاركة في دعوة وتعليم غير المسلمين إلى الإسلام من خلال المساهمة بـ 640 ريالًا تكلفة الشخص الواحد، أو بالمشاركة بـ16 ريالًا للسهم الواحد، ويستمر مشروع #حياة_جديدة طوال شهر رمضان المبارك.

ويسعى المكتب إلى زيادة أعداد المسلمين الجدد، حيث بلغ عدد من أسلموا حتى الآن (13.413) مسلمًا على أيدي الدعاة بالمكتب -بفضل الله تعالى- داعيًا في هذا الصدد الجميع للمشاركة في إنقاذ نفس من النار لما فيها من الأجر والثواب العظيم عند الله، فسارع إلى حمر النعم فقد قال صلى الله عليه وسلم: “فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم”.

وأكد المكتب فتح أبوابه لمن أراد الدعوة بماله والمساهمة في مشروع #حياة_جديدة، وذلك عبر زيارة المكتب أو الإيداع في حساب المشروع بمصرف الراجحي رقم (SA7380000-308-608010-046778)، مع إرسال رسالة إلى الرقم (0535855552) بعد التحويل لتزويد المساهم ببيانات المسلم الجديد. وللاستزادة عن مشاريع المكتب يمكن الاتصال على الرقم (920011011).