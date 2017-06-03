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السبت, 8 رمضان 1438 هـ, الموافق 3 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على الشرقية

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على الشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة)، بينما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وبين التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وحالة البحر.

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