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السبت, 8 رمضان 1438 هـ, الموافق 3 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

غدًا.. “المدنية” تبدأ استقبال طلبات الخريجين للتقدم على (271) وظيفة هندسية

غدًا.. “المدنية” تبدأ استقبال طلبات الخريجين للتقدم على (271) وظيفة هندسية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تبدأ وزارة الخدمة المدنية، يوم غد الأحد، في استقبال طلبات الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني، الذي يستمر التقديم عليها حتى منتصف ليل يوم الثلاثاء القادم الموافق هـ 11 / 9 / 1438هـ.

وكانت الوزارة قد دعت لتلك الوظائف يوم الخميس الماضي، الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، والتقديم على تلك الوظائف عبر نظام جدارة ، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 3 / 9 / 1438هـ، وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 271 وظيفة هندسية، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على الرابط التالي :

https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14380906_1.aspx

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