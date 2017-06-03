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السبت, 8 رمضان 1438 هـ, الموافق 3 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

​بالفيديو.. “العدل” تطلق خدمة إعلانات تنفيذ الأوامر القضائية إلكترونياً

​بالفيديو.. “العدل” تطلق خدمة إعلانات تنفيذ الأوامر القضائية إلكترونياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت وزارة العدل خدمة إعلانات تنفيذ الأوامر القضائية إلكترونياً؛ بغرض توفير الوقت والجهد في نشر الإعلانات القضائية للمستفيد.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن على طالب التنفيذ زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، وتقديم طلب التنفيذ إلكترونياً؛ لتقوم الوزارة بعد ذلك بدراسة الطلب.

وأشارت إلى أنه في حالة الموافقة على الطلب تتم إحالته لدائرة التنفيذ، ثم يتم إصدار قرار تنفيذ للمبلغ ضده، وفي حال تعذر التبليغ يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ، ومن ثم الإعلان في الصحف.

https://twitter.com/MojKsa/status/870751916195799041/video/1

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