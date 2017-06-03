تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 8 رمضان 1438 هـ, الموافق 3 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الخدمة المدنية”: بدل الانتقال والانتداب ضمن البدلات التي تم إعادتها لموظفي الدولة

“الخدمة المدنية”: بدل الانتقال والانتداب ضمن البدلات التي تم إعادتها لموظفي الدولة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نقلت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية قالت إن مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتقال الشهري والانتداب، ضمن البدلات والمكافآت المشمولة بقرار إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة الذي أصدره المقام السامي قبل عدة أسابيع.

وأبانت المصادر بحسب صحيفة “مكة” أن توضيح الخدمة المدنية جاء رداً على كتاب للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة حول البدلات والمكافآت المشمولة بالأمر الملكي المشار إليه.

وأكدت الوزارة في معرض ردها أن الأمر الملكي يشمل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول (أ، ب، ج) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (551)، وكذلك مكافأة العمل الإضافي، وبدل الانتداب، والانتقال الشهري أثناء الإجازة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر في 25 رجب الماضي أمراً ملكياً بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين- والتي كان قد تم إيقافها أو إلغاؤها أو تعديلها- إلى ما كانت عليه.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون

استقبال 2128 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات.. غدًا

استقبال 2128 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات.. غدًا

العيادات السعودية تعالج 14884 من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

العيادات السعودية تعالج 14884 من اللاجئين السوريين في ...

مجلس القضاء: دائرة ثلاثية لقسمة التركات في محكمة الأحوال الشخصية

مجلس القضاء: دائرة ثلاثية لقسمة التركات في محكمة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*