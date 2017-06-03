العيادات السعودية تعالج 14884 من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قدمت العيادات التخصصية السعودية، خلال شهر مايو الماضي، الخدمات الصحية تحت إشراف كادر طبي متخصص شمل العلاج مختلف الفئات العمرية لـ 14884 حالة مرضية من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمالي شرق الأردن.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات شهدت هذا الشهر إقبالاً كبير وملحوظ لأعداد المراجعين وهو ما بينته الإحصاءات الطبية حيث دونت عدد 3978 مراجعاً لعيادة الأطفال كما استقبلت عيادة القلب 227 مراجعاً، والنسائية 960 مراجعاً، فيما تلقى 1634 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الطب العام، وتعاملت عيادة الجراحة مع 1156 حالة، والعظام 957 حالة.

وأضاف المفعلاني أن عيادة الجلدية تعاملت مع 1319 حالة، وبلغ عدد مراجعي عيادة الأذنية 745 حالة، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 333 طفلاً قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الطبي (شقيقي صحتك تهمني) وأجرى قسم المختبر 675 تحليلاً مخبرياً وصرف 10058 وصفة طبية من خلال صيدلية العيادات السعودية.

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان إلى أن العيادات التخصصية السعودية تعمل وفقاً لنتائج الدراسات الميدانية لاحتياجات اللاجئين السوريين الطبية والنفسية، موضحاً أن من أولويات الحملة الوطنية السعودية في مشاريعها الطبية الدائمة مكافحة الأمراض ورفع معدل مستويات الصحة العامة بالإضافة إلى تقديم العلاجات اللازمة للأمراض الموسمية والمزمنة.