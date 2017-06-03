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السبت, 8 رمضان 1438 هـ, الموافق 3 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استقبال 2128 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات.. غدًا

استقبال 2128 مرشحًا للوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات.. غدًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يتوجه 2128 مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والتي تم الإعلان عنها في 15 – 8 – 1438هـ، لمراجعة فروع وزارة الخدمة المدنية أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة يوم غد الأحد، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 – 9 – 1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

وطالبت الوزارة المتقدمين للوظائف اصطحاب الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.
– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.
-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
-صورة شمسية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الإطلاع على الرابط التالي (هنا)

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