استخدام الهواتف المحمولة ليلا يجعلك أكثر عرضة للاكتئاب وقلة النوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت دراسة جديدة عن أن المراهقين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة ليلا يعانون من قلة النوم وهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب. وبينما يعتبر المراهقون الهواتف المحمولة شيئا ثمينا بالنسبة لحياتهم الاجتماعية، إلا أن دراسة جديدة أشارت إلى أن حالهم سيكون أفضل إذا احتفظوا بهواتفهم في الدرج أثناء الخلود إلى النوم. وحذرت الدراسة من أنه يتعين على الآباء التفكير في فرض “حصار رقمي” حيث لا يسمح لأطفالهم باستخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر ليلا.

وأشارت الدراسة – التي أجراها باحثون استراليون- إلى أنه بالطبع فإن المراهقين سيحتجون على فرض مثل هذا الحظر، ولكنهم بحاجة إلى تعليمهم بشأن أضرار قضائهم الليل وهم يكتبون الرسائل النصية أو يلعبون الألعاب الإليكترونية على هواتفه مثل الشعور بالإحباط والاكتئاب.

ووجدت الدراسة – التي شملت ألفا و101 من الشباب تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما- أن المراهقين الذين استخدموا هواتفهم المحمولة ليلا كانوا أكثر ميلا لتقدير ذاتهم على نحو سيء وأكثر اكتئابا وأقل قدرة على التعامل مع مشكلاتهم، فضلا عن أنهم كانوا أكثر عرضة لانتهاج سلوك عدواني.