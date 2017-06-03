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السبت, 8 رمضان 1438 هـ, الموافق 3 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بطولة أمانة الأحساء الرمضانية تختتم الدور التمهيدي بـ 5 لقاءات

بطولة أمانة الأحساء الرمضانية تختتم الدور التمهيدي بـ 5 لقاءات

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وسط تنافس مثير بين الفرق المشاركة، اختتمت بطولة أمانة الأحساء الرمضانية لكرة القدم، دورها التمهيدي بخمسة لقاءات أسفرت عن فوز الطيور المهاجرة على شعلة هجر بهدف نظيف، وبذات النتيجة تغلب العربي على منافسه الشارقة، بينما تعادل فريقا أولمبي الكلابية والتقدم بهدفين لمثلهما، وسام الجفر 2 × السالمية 1، الولاية 4× السلام 1.

وشهدت لقاءات البطولة، التي أقيمت على ملعب منتزه الملك عبدالله البيئي بالأحساء، مشاركة طواقم تحكيمية معتمدة من أبرزهم الحكمان الدوليان شكري الحنفوش، ومحمد الهويش.

جدير بالذكر، أن البطولة تُنظم من قبل أمانة الأحساء بالشراكة مع الغرفة التجارية ومكتب الهيئة العامة للرياضة في المحافظة، بمشاركة 24 فريقًا يمثلون المدن والبلدات، على أن تُختتم البطولة في الـ20 من رمضان.

 

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