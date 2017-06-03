أدبي الأحساء ينظّم حفل توقيع وأمسية وديوانية المثقفات هذا الأسبوع

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يقيم نادي الأحساء الأدبي، خلال هذا الأسبوع، مجموعة من المناشط الثقافية الأدبية؛ تتضمن حفل توقيع وأمسية ولقاء مثقفات الأحساء وديوانيتهن.

وتبدأ فعاليات الأسبوع، يوم غد الأحد، حيث سيكون الجميع مع موعد الاحتفاء بمجموعة من إصدارات النادي، سيتحدث عنها مؤلفوها، ويقومون بتوقيعها للحضور، وهؤلاء المؤلفون هم الدكتور إبراهيم كايد، والدكتور علي الدروروة، ومحمد الشمري، وماجد الغامدي.

كذلك سوف يعقد في نفس اليوم الأمسية المؤجلة من الأسبوع الماضي؛ بسبب الظروف الجوية في المنطقة، وهي محاضرة عن السمنة وأخطارها للدكتور ياسر إبراهيم، أما يوم الثلاثاء 11 رمضان فستكون مثقفات الأحساء مع موعد في لقائهم الشهري.

أما الأربعاء 12 رمضان فتعقد ديوانية المثقفات وحديث عن المسلسلات الرمضانية وأثرها في المشاهد، وقد كان مقررًا أن يكون أحد المتحدثين هو الفنان إبراهيم الحساوي الذي اعتذر نظرًا لظرف طارئ، ولهذا سيكون المتحدثان هما الفنان راضي المهنا، والمخرج علي الشويفعي، ويختتم الأسبوع يوم الخميس بحفل تكريمي للأديب والمؤرخ الأحسائي الكبير الشيخ جواد الرمضان، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز الجبر بالنادي.