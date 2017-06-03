“الزعاق”: اليوم أول مربعانية القيظ المشوبة بالسموم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن اليوم السبت هو أول مربعانية القيظ، موضحا أن دخولها يتمثل بهبوب رياح شمالية غربية مشوبة بالسموم، غير رتيبة في أول موسمها مع كثرة الزوابع الترابية.

وقال: تسمّى المربعانية أو الأربعينية باللهجة الدارجة، لأن مدتها أربعين يوماً ولها من الأنواء ثلاثة، ‏مبيناً أنه مع دخول موسم المربعانية ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل مناطق السعودية ما عدا المنطقة الجنوبية والشريط الممتد من الطائف حتى عسير.

وأضاف: المربعانية اثنتان؛ مربعانية القيظ ومربعانية الشتاء، فـ “مربعانية القيظ” تبدأ بطلوع نوء الثريا وتستمر لثلاثة أنواء: الثرياء والدبران والهقعة، ‏وأشار إلى أن المربعانية فترة الانتقال من مرحلة الحر الناعم إلى مرحلة “الحر اللاهب” وفيها تصل الشمس إلى أعلى ميل لها شمالاً فيبلغ النهار طوله والليل قصره.

وقال: تسمى المربعانية عند العامة بموسم طباغ العنب والتين، حيث يبدأ العنب بالاستواء وكذلك التين إذ إن درجة الحرارة ترتفع بشدة، وبدخول موسم مربعانية القيظ يكون فصل الصيف الحار قد دخل فعلاً ويتزامن مع مشاهدة نجمة الثريا مع الصفرة قبيل شروق الشمس في الجهة الشرقية.