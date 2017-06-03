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السبت, 8 رمضان 1438 هـ, الموافق 3 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الجبير في القاهرة لاستعراض الوضع في سوريا واليمن.. غدا

الجبير في القاهرة لاستعراض الوضع في سوريا واليمن.. غدا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تستضيف القاهرة، غدا الأحد، وزير الخارجية السعودية عادل الجبير؛ لإجراء مشاورات سياسية “هامة” مع الرياض، وفق بيان.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن “اللقاء يستعرض الوضع في سوريا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، لاسيما في ظل عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس”.

ويرتقب أن يلتقي الجبير، بوزير الخارجية المصري سامح شكري. وتعد زيارة الجبير لمصر هي الأولى منذ آخر زيارة له مع الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في نيسان/ أبريل 2016.

وفي أبريل الماضي، عقد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي والملك سلمان، قمة ثنائية في الرياض، ناقشا خلالها قضايا السياسة ومكافحة الإرهاب والتعاون الاستراتيجي، بعد عام شهد تباينا في وجهات النظر بين البلدين، وهجوما متبادلا في وسائل الإعلام.

وشارك السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض، في أيار/ مايو الماضي، لبحث عدة قضايا بينها “مكافحة الإرهاب”، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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