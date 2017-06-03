الجوازات: باق 23 يوماً على المهلة والمتأخرون عن المغادرة لن يستفيدوا من الإعفاءات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت المديرية العامة للجوازات، كل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الموجودين في المملكة إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم، والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة (مرحّل)، وكذلك الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في حال المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم، وعلى حسابهم الخاص خلال المهلة المحددة، والتي تبقّى منها 23 يوماً.

وحثت جميع الوافدين المخالفين على سرعة مراجعة مواقع استقبال المخالفين في إدارات وشعب الجوازات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تم تخصيص أكثر من 75 مقراً موزعة في جميع المناطق، بالإضافة للمنافذ الدولية؛ لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءات سفرهم بكل سرعة ودقة.

وفي الوقت نفسه، أكدت “الجوازات” على جميع الوافدين المخالفين ممن استفادوا من المهلة المحددة للمغادرة في الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” التي بدأت في 1/ 7/ 1438هـ وتستمر لمدة 90 يوماً، والذين مُنحوا تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا؛ أن عليهم سرعة مغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم؛ حتى يستفيدوا من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة “مُرحّل”، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

كما توعّدت المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة، وأنهيت إجراءاتهم، ولم يغادروا، وتم ضبطهم؛ لمخالفتهم الأنظمة من قبل جهات الضبط قبل مغادرتهم المملكة؛ بأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقّهم، والمعمول بها في أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، ولن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي الكريم خلال المهلة المحددة التي أتيحت لهم، حيث ستطبّق بحقهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن، والمنع من دخول المملكة المقررة نظاماً؛ بسبب تأخرهم عن المغادرة.

وشددت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التفاعل مع هذه الحملة، وسرعة المبادرة بتوجيه المخالفين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي إلى سرعة مغادرة المملكة قبل انتهاء المهلة المحددة، لافتة إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للوافدين المخالفين الذين لم يغادروا المملكة، وسيتم إيقاف سجلاتهم في النظام، وتطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.