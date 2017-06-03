خادم الحرمين والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في الشرق الأوسط

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بحث العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» والرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» هاتفيا، مساء الجمعة ،العلاقات الثنائية و تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من «ماكرون»، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت.

وجرى خلال الاتصال «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها بحث تنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب».

وقد أشاد الرئيس الفرنسي — بحسب المصدر ذاته- بدور المملكة في هذا المجال، منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة العربية الإسلامية الأمريكية ( بالرياض 21 من مايو / أيار الماضي ) من أهمية الشراكة لمواجهة التطرف والعمل على تجفيف منابع الإرهاب.