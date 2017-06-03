“واتساب” يعلن إمكانية حذف الرسائل بعد إرسالها ويكشف الخطوات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلق تطبيق “واتساب” الشهير تقنيتين وتحديثين جديدين، يكشفان عن إمكانيات تتعلق بتقنيات ما بعد الإرسال.

وقالت صحيفة “واشنطن كرونيكل” الأمريكية: لن يصاب أي شخص بالإزعاج أو الإحراج بعد الآن؛ بسبب وجود رسالة محرجة له عند شخص آخر أو وصول رسالة لا يرغب في وجودها بحسابه.

وأتاح “واتساب” في تحديثه الجديد إمكانية التحكم في الرسائل، وإمكانية إلغائها بعد إرسالها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن من المتوقع أن تحظى الميزة الجديدة للتطبيق المملوك لفيسبوك بشعبية كبيرة؛ خاصة وأن مسألة إلغاء الرسائل بعد إرسالها؛ تُعَد ثورة تقنية كبيرة.

ولن يُمَكّن “واتساب” مستخدميه فقط من حذف الرسائل المرسلة؛ ولكن سيمكّنهم أيضاً من تحريرها وتعديل محتواها؛ ولكن هذا يتوجب أن يكون قبل قراءة مستقبلها لها.

كما أن المستخدم يمكنه أن يضيف -وفقاً للتحديث الجديد- إمكانية حذف الرسالة تلقائياً بعد قراءتها بخمس دقائق.

ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق عبر نظام تشغيل “آي أو إس” التابع لشركة “أبل” الأمريكية؛ على أن يتم دعم نظام “أندرويد” في وقت لاحق.

وطرح أيضاً “واتساب” تقنية أخرى، تتعلق بإمكانية وضع “دبوس” على بعض الدردشات لتصبح في أعلى القائمة دوماً؛ لاستخدامها بصورة مستمرة من قِبَل المستخدم.

ويهدف التحديث الجديد إلى جعل المستخدم أسهل وصولاً إلى تلك الدردشات المفضلة بالنسبة له، أو التي يستخدمها بصورة دورية مستمرة.

وبدأت فعلياً الشركة في اختبار ذلك التحديث على نسخة “بيتا” عبر نظام تشغيل “أندرويد”، وسيصبح متاحاً لكل الجمهور خلال شهر مايو الجاري.

ولكن كيف يمكن للمستخدم تثبيت التحديث الجديد والحصول على إمكانية وضع “دبوس” على بعض المحادثات.

نقدم الخطوات اللازمة للحصول على التحديث:

1- اضغط ضغطة طويلة على الدردشة المراد وضع “دبوس عليها”.

سترى رمز دبوس على رأس الصفحة من جهة اليسار، بجانب سلة المهملات “الحذف” وكتم تلك المحادثة.

2- اضغط على رمز الدبوس لتصبح المحادثة على رأس الصفحة.

3- يمكنك وضع رمز “الدبوس” على أكثر 3 دردشات أهمية بالنسبة لك، ولا يمكنك إضافة دردشات أكثر من 3 حتى الآن.