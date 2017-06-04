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الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“تعاوني الأحساء” يوقّع اتفاقية شراكة لتطوير العمل الخيري والاجتماعي

“تعاوني الأحساء” يوقّع اتفاقية شراكة لتطوير العمل الخيري والاجتماعي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن خطة الشراكة المجتمعية التي تسعى إدارته إلى تحقيقها، عقد مكتب تعاوني الأحساء يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعًا مع مكتب المتابعة الاجتماعية، شهد توقيع مذكرة تفاهم، نصّت على استثمار الجهود والطاقات المتوفرة لدى الطرفين لخدمة الجانب الخيري والاجتماعي في المجتمع.

وأكّد طرفا الشراكة أن هذه الاتفاقية تأتي إيمانًا منهما بالدور الخيري والاجتماعي للطرفين، وتحقيقًا للتكامل بينهما في الدعوة وتوعية وإرشاد الجاليات وأفراد المجتمع والتفاعل الإيجابي لما فيه خير ومصلحة للمكتبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المشاركة في تطوير العمل الخيري والاجتماعي المتمثل في تشارك الخبرات والبرامج، والإسهام في نجاح برامج كل طرف بما يحتاجه من خبرات أو من تجهيزات قد تسهم في إنجاح برامج الطرف الآخر.

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