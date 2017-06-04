الإثنين.. فنون الأحساء تطلق الليالي الثقافية الرمضانية بالغرفة التجارية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يستعد المقهى الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، لإطلاق الليالي الثقافية الرمضانية، على مسرح قاعة الشيخ سليمان الحماد بالغرفة التجارية بالأحساء.

ومن جانبه، ذكر مشرف المقهى بالجمعية صلاح بن هندي، أن الجمعية تعودت وفِي كل عام وتحديدًا في شهر رمضان المبارك على تقديم برامج ثقافية، موضحًا أن هذا البرنامج يشتمل على تقديم مجموعة من الأمسيات الثقافية المختلفة والمتنوعة والتي تضم أسماء لها دورها الثقافي والإنتاجي.

وبيّن “بن هندي” أن أولى الأمسيات تنطلق مساء يوم الإثنين المقبل العاشر من شهر رمضان، وهي أمسية شعرية للشاعر عبدالله بن علي الهميلي، ويديرها يونس البدر، وفِي يوم الثلاثاء 11 رمضان سوف يتم تقديم أمسية تراثية لعبدالرحمن الحمد، ويدير الأمسية خالد الفريدة، أما يوم الأربعاء 12 رمضان فالجميع على موعد مع أمسية “أدب الحداثة في المنطقة الشرقية من خلال ملحق جريدة اليوم الثقافي” التي يقدمها عبدالرؤوف الغزال، ويديرها عبدالعزيز السماعيل، وختامًا وفِي يوم الجمعة 14 رمضان تقدّم أمسية “جذور العادات والتقاليد الشعبية” لصلاح بن هندي، ويديرها أحمد بن صالح الهلال.

وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم، إن تهيئة مقر الجمعية بالمكتبة العامة بالأحساء لم يمنعنا عدم جاهزيته حتى الآن من إقامة برامجنا وأنشطتنا التي اعتدنا على تقديمها للجمهور، وإن المقبل من الأيام سوف نكشف من خلالها عن مجموعة من البرامج المختلفة والتي سوف نقدمها خارج أسوار الجمعية إلى حين الانتهاء من مقر الجمعية وتهيئته لاستقبال الجمهور من كل مكان، موجهًا الشكر والتقدير لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالأحساء على تعاونهم وتقديمهم كل ما يلزم لإقامة الليالي الثقافية الرمضانية بمقرها.