“سواعد” تتصدر بطولة المملكة لـ”البوتشيا” بـ 3ذهبيات وفضية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

شاركت جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، مساء الخميس الماضي، في نهائيات بطولة المملكة العربية السعودية لرياضة البوتشيا، بقيادة الكابتن الدولي عضو ومدرب جمعية سواعد محسن بن أحمد آل سماعيل، حيث أجريت النهائيات في نادي الدمام بحي الفيصلية بالمنطقة الشرقية بمشاركة الأندية السعودية.

وقد تصدرت سواعد أولى النتائج على بقية الأندية السعودية المشاركة، حيث أحرز اللاعب أحمد الدومان الميدالية الذهبية على فئة bc1، كما أحرز اللاعب أحمد السليم الميدالية الفضية على فئة bc2، وكذلك حقق اللاعب أحمد السويدان الميدالية الذهبية على فئة bc2، وختمها اللاعب مقبل المقبل بالميدالية الذهبية على فئة bc3، وهكذا تكون سواعد قد تصدرت على بقية الأندية السعودية المشاركة في رياضة البوتشيا لشديدين الإعاقة والتي تعد من الرياضات الجديدة في المملكة.

وفي السياق، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت، أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية لمتابعته ودعمه المتواصل لجمعية سواعد.

وأشار إلى أن جمعية سواعد -ولله الحمد- ساهمت في تدريب عدة نوادٍ بالمملكة على أساسيات رياضة البوتشيا ونشرها على أوسع نطاق، مؤكدًا أنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع كل الأندية في المملكة لتدريبها ونشر ثقافة هذه الرياضة التي تختص بالإعاقات الشديدة، حيث فتحت أنظار وآمال ذوي الإعاقات الشديدة على هذه الرياضة لتطوير ذاتهم وصقل مهاراتهم.