القوات البرية تعلن فتح القبول في سلاحي المدرعات والصيانة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية فتح باب القبول والتسجيل في سلاح المدرعات لحملة الثانوية وسلاح الصيانة لحملة الكلية التقنية والثانوية الصناعية.

وذكرت القيادة أن فتح القبول والتسجيل في سلاح المدرعات لعدد 700 طالب، سيكون من الأحد 9/ 9/ 1438هـ، ولمدة ثلاثة أسابيع، مضيفة أن التعيين بعد التخرج سيكون على رتبة جندي أول.

وأضافت أن فتح القبول في سلاح الصيانة لعدد 200 طالب أساسي و50 طالب احتياط، سيكون يوم الأحد 9/ 9/ 1438 حتى 29/ 9/ 1438، وذلك لحملة الكلية التقنية وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني، وسوف يمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة وكيل رقيب، وحملة الثانوية العامة رتبة جندي أول.

ويمكن التسجيل عن طريق هذا الرابط