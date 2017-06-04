تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

القوات البرية تعلن فتح القبول في سلاحي المدرعات والصيانة

القوات البرية تعلن فتح القبول في سلاحي المدرعات والصيانة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية فتح باب القبول والتسجيل في سلاح المدرعات لحملة الثانوية وسلاح الصيانة لحملة الكلية التقنية والثانوية الصناعية.

وذكرت القيادة أن فتح القبول والتسجيل في سلاح المدرعات لعدد 700 طالب، سيكون من الأحد 9/ 9/ 1438هـ، ولمدة ثلاثة أسابيع، مضيفة أن التعيين بعد التخرج سيكون على رتبة جندي أول.

وأضافت أن فتح القبول في سلاح الصيانة لعدد 200 طالب أساسي و50 طالب احتياط، سيكون يوم الأحد 9/ 9/ 1438 حتى 29/ 9/ 1438، وذلك لحملة الكلية التقنية وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني، وسوف يمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة وكيل رقيب، وحملة الثانوية العامة رتبة جندي أول.

ويمكن التسجيل عن طريق هذا الرابط

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

طرح 146 وظيفة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

طرح 146 وظيفة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن ...

وظائف أكاديمية وصحية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

وظائف أكاديمية وصحية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية

فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية

وظائف شاغرة على بند صندوق الطلاب بجامعة الطائف

وظائف شاغرة على بند صندوق الطلاب بجامعة الطائف

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*