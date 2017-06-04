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الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الجوازات” توضح حقيقة السماح للوافدين بتعديل المهنة دون موافقة الكفيل

“الجوازات” توضح حقيقة السماح للوافدين بتعديل المهنة دون موافقة الكفيل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المقدم طلال بن عبد المحسن الشلهوب، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عدم صحة ما تم تداوله عن إعلان الجوازات السماح للوافدين بتغيير المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

وقال المقدم الشلهوب وفقا لـ”الرياض”، إن الجوازات لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن الموافقة على إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها لا تتم عن طريق الجوازات، مشيرًا إلى أن نقل الخدمات وتعديل المهن للعمالة غير المنزلية من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تتم الموافقة والربط اليآ.

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