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الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“بر الأحساء” تنظم رحلة عمرة للأيتام وأمهاتهم مطلع رمضان

“بر الأحساء” تنظم رحلة عمرة للأيتام وأمهاتهم مطلع رمضان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف، أن مشرفة القسم النسائي بالجمعية عزيزة القرني؛ أشرفت على رحلة العمرة التي نظمتها الجمعية مطلع شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شركة الأخيار للحج والعمرة، لـ 34 يتيمًا وأمهاتهم وبدعم من فاعلات الخير.

وبيّن “البوسيف” أن الرحلة استمر لمدة ثلاثة أيام، واشتملت على بعض البرامج والفعاليات المتنوعة، منوهًا بأن الجمعية تنظم مثل هذه البرامج لخلق أجواء أسرية للأيتام بمشاركة أمهاتهم، كما تحرص الجمعية على تنظيم رحلات العمرة للأيتام وأمهاتهم من أداء مناسك العمرة مع إتاحة الفرصة للراغبين في المساهمة لدعم البرنامج من القطاع الخاص وفاعلي الخير.

وبهذه المناسبة، وجّه “البوسيف” شكره لشركة الأخيار للحج والعمرة؛ على تكفلها بالمواصلات والسكن لرحلة العمرة للأيتام، كما شكر فاعلات الخير على ما قدمنه من دعم لبرامج وفعاليات الرحلة، سائلًا الله أن يجزي كل من تكفل بإسعاد الأيتام وأمهاتهم خير الجزاء، وأن يخلف عليهم خيرًا مما أنفقوه.

 

شعار شركة الاخيار

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