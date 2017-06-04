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الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المرور: “الوقوف الخاطئ”.. مخالفة يرصدها نظام “باشر”

المرور: “الوقوف الخاطئ”.. مخالفة يرصدها نظام “باشر”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفات الوقوف الخاطئ تعد من ضمن المخالفات التي يرصدها نظام “باشر”.

وقال المرور، في تغريدة على حسابه بتويتر: “من ضمن المخالفات التي يرصدها نظام باشر، هي مخالفات الوقوف الخاطئ”.

ويتيح نظام “باشر” لمنسوبي المرور في جميع الإدارات بالمملكة تسجيل المخالفات عن طريق جهاز صغير يشبه الهواتف الذكية من خلال مباشرة رجل المرور للمخالفة ميدانياً وإدخال بيانات المركبة للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة بالنظام، عن طريق تصوير المخالفة وربطها بمركز المعلومات الوطني وتسجيلها.

وتشمل المخالفات التي يرصدها “باشر” ترك المركبة على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها، وعدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال في المركبة، ورمي المخلفات خارج المركبات أثناء السير، وضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة، الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير الفئة المسموح لها، سير المركبة دون لوحات.

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