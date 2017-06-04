الأربعاء.. غرفة الأحساء تستضيف “أباحسين” في القهوة الرمضانية للإعلاميين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تنظمّ إدارة الإعلام والنشر بغرفة الأحساء، يوم الأربعاء المقبل بعد صلاة التراويح، لقاء القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين في الأحساء، برعاية وحضور أمين عام الغرفة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان، وعدد من المسؤولين والإعلاميين بالأحساء، وذلك في قاعة الشيخ ناصر الزرعة، بمقر الغرفة الرئيس.

ويستضيف لقاء القهوة الرمضانية هذا العام رئيس تحرير جريدة “اليوم” المكّلف سليمان بن صالح أباحسين، في إطار الشراكة الإستراتيجية وعلاقات التعاون المتبادلة بين الغرفة والجريدة، وهو ما يعزز أجواء التعاون والتواصل وخاصة أن اللقاء سنة حميدة وعادة نبيلة حسنة تسهم باستمرار في فتح قنوات واسعة للحوار والتواصل، وكذلك تبادل الأفكار والآراء حول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالإعلام والغرفة وقضايا تنمية المجتمع والمنطقة.

ومن جهته، أوضح “النشوان” أن اللقاء يهدف إلى تعزيز دور الإعلام والإعلاميين في دعم المبادرات والمشاريع التنموية بما يواكب متطلبات بناء وتأسيس شراكات استراتيجية قوية ومؤثرة تقوم على تقدم الأفكار والاقتراحات، وتوجيه الانتقادات الإيجابية البناءة، وطرح المبادرات التي تخدم الأحساء وتلاحق وتيرة التطورات والمشاريع الإنمائية المتسارعة في المنطقة والمملكة.

وأكد “النشوان” أن برامج ومبادرات الغرفة الإعلامية خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل واضح في إبراز نشاطات وأعمال ومشاريع وجهود وفعاليات الغرفة؛ ما ساعد على ظهور صورتها بشكل مشرف ومشرق، مشددًا على العلاقة التشابكية الوثيقة بين التنمية والإعلام ودورهما في مشروع الإثراء المعرفي وبناء التحولات الحضارية والتطور التنموي والمجتمعي.

جدير بالذكر، أن اللقاء أصبح مناسبة تقليدية وعادة متبعة تقوم خلالها الغرفة بتكريم عدد من إعلاميي الأحساء المتميزين الذين عملوا على التواصل وتغطية فعاليات وبرامج الغرفة ومشاركاتها العامة، إضافة إلى إشاعة أجواء المحبة والمودة والتواصل بين الإعلاميين ومسؤولي الغرفة والقطاع الخاص بالمنطقة.

يُشار إلى أن “أباحسين” يعد أحد الكفاءات المتميزة في الصحافة السعودية، حيث بدأ مشواره العملي مبكرًا عبر جريدة (اليوم) عام 1987م، وعمل محررًا ميدانيًا في عدد من أقسام الجريدة، وتدرج عبرها إلى رئيس قسم لمدة ثلاثة أعوام، ثم سكرتيرًا للتحرير، وفي عام 1999م تقلد “أبا حسين” منصب مدير التحرير للشؤون الاقتصادية.

كما عمل “أباحسين” محاضِرًا ومستشارًا إعلاميًا لعديد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو من مواليد المنطقة الشرقية عام 1963 وحاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام، إضافة إلى دبلوم عالي في العلاقات الدولية.