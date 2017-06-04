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الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الطيران المدني” يوجِّه بتسهيل سفر المخالفين أصحاب الجوازات المنتهية

“الطيران المدني” يوجِّه بتسهيل سفر المخالفين أصحاب الجوازات المنتهية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجَّهت الهيئة العامة للطيران المدني، بتسهيل سفر من يحملون جوازات منتهية الصلاحية، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”.

وأوضحت مصادر، بحسب صحيفة “مكة” أن هذا التوجِّيه جاء بعدما رفعت المديرية العامة للجوازات، كتاباً للهيئة مفاده بأن الجهات المختصة اتضح لها أن بعض المستفيدين من مهلة الحملة، يرغبون في المغادرة إلى بلدانهم لكن جوازاتهم منتهية الصلاحية.

يذكر أن الأمن العام رصد مكافأة 50 ألف ريال، لمن يبلغ عن مخالف لنظام الإقامة والعمل، كما أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الآن رفع مخالفات أنظمة الإقامة والعمل لتطبيق (كلنا أمن) تسهيلاً للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات حال رصدها مباشرة.

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