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الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الخدمة المدنية استقبلت اليوم المتقدمين على الوظائف الصحية

الخدمة المدنية استقبلت اليوم المتقدمين على الوظائف الصحية

 

“الأحساء اليوم” – الأحساء

فتحت فروع وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم باب التقديم ل (2128) مواطناً ومواطنة وذلك على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والتي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية في 15 – 8 – 1438هـ، وحددت لها اليوم الأحد كبداية للمراجعة ، والذي يستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20 – 9 – 1438هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية مصطحبين معهم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

-الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

-صورة شمسية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، ولمزيدا من التفاصيل يمكن معرفة ذلك في موقع الوزارة.

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