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الأحد, 9 رمضان 1438 هـ, الموافق 4 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

رفع طفلة بخرطومه وطرحها أرضاً.. «فيل» غاضب يقتل 4 أشخاص في الهند

رفع طفلة بخرطومه وطرحها أرضاً.. «فيل» غاضب يقتل 4 أشخاص في الهند

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قتل فيل بري غاضب أربعةَ أشخاص، بينهم طفلة وامرأتان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي، جنوب الهند.

وضلَّ الفيل طريقَه ليدخل منطقةً سكنية في ضواحي مدينة كويمباتور من غابة قريبة، وارتكب سلسلةً من الهجمات المنفصلة؛ مما أصاب السكان بالهلع.

وقالت إس مادهورانثانجي، المسؤولة بالحي: “في أول الأمر دخل الفيل منزلاً وهاجم أسرة كانت نائمة، ورفع الفيل فتاة (12 عاماً) بخرطومه وطرحها أرضاً؛ مما أودى بحياتها في الحال”.

وقالت المسؤولة عبر الهاتف من موقع الحادث: “دهس الفيل امرأتين ورجلاً (70 عاماً) حتى الموت في هجمات منفصلة لاحقاً”. وأصاب الفيل خمسة أشخاص آخرين، ونُقلوا إلى مستشفيات في كويمباتور، حيث يرقد اثنان منهم في حالة حرجة. واحتشد المئات بينما كانت فرق من المختصين بالحياة البرية والشرطة تحاول تخدير الفيل استعداداً لإعادته إلى الغابة.

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