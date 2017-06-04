حرس الحدود يحبط تهريب 325 كيلو جراما من الحشيش

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، خلال الأسبوع الماضي، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر؛ حيث تم رصد أشخاص قدموا من اليمن محاولين التسلل للمملكة عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)؛ لتنفيذ نواياهم في تهريب المخدرات، والتي تستهدف النيل من أبناء الوطن في شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه تم القبض على خمسة أشخاص أثيوبيين، وأربعة سعوديين، وثلاثة يمنيين، وبحوزتهم 325 كيلو جراما و95 جراما، من مادة الحشيش المخدر، كما تم استكمال كل الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.