إطلاق مشروع «تنظيم» لتسريع حسم القضايا ورفع كفاءة المحاكم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجَه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية “تنظيم”، ابتداءً من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيق المشروع على المحاكم الكبرى في المملكة، التي من المنتظر أن يتم تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة القادمة.

وأوضحت وزارة العدل، أن مشروع “تنظيم” هو ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات مع رفع مستوى الخدمات العدلية، حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة.

وأصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قراراً باعتماد مشروع “تنظيم” ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية وتسهيل التعاون والتكامل وتحقيق الخدمة الأفضل والإنتاجية الأعلى.

وكشفت الوزارة، عن البدء في تطبيق مراحل المشروع في 10 دوائر في المحكمة العامة بالرياض؛ وكانت نتائج التطبيق ناجحة بناءً على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50 % إلى 10 %.

وسبق البداية في تطبيق المشروع مرحلة التأسيس لمدة ستة أشهر، التي قامت على استكشاف الوضع الحالي في المحاكم، ودراسة أسباب نجاح المشاريع التطويرية ومعوقاتها والتحديات التي تواجه الدوائر القضائية وفرص تطويرها، بعد أن اعتمد المشروع في أعماله على تطبيق المنهجية العالمية (BPTrends) التي تطبق معايير علمية وعملية في إدارة إجراءات العمل.