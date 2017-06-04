المملكة تقترب من إنهاء المرحلة الأولى لصناعة الطائرة دون طيار «صقر»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف المشرف على مشروع الطائرات دون طيار “صقر”، الدكتور خالد الحصان، عن قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمصنع إنتاج الطائرات من دون طيار في الثمامة بمدينة الرياض.

وقال “الحصان”: ‘‘إن المصنع يعنى بصنع الطائرات من دون طيار في المملكة بالكامل، وذلك في الجانبين العسكري والمدني وتخدم الأبحاث العلمية وتخطيط المدن والحماية الأمنية وحماية المنشآت أيضاً”، بحسب “الحياة”.

وأكد، أنه لا يمكن استخدامها للأفراد، وهي حكر للجهات الرسمية التي يتم التنسيق معها، مشيراً إلى أن شركة “تقنية للطيران” التابعة للشركة السعودية للتقنية والاستثمار، هي المعنية بالمركز الأول بالتسويق وتحديد حجم السوق والحاجة إلى هذه الطائرة.