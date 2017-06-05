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الاثنين, 10 رمضان 1438 هـ, الموافق 5 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“المالية” توجه “النقد” بتعميد البنوك لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين 23رمضان

“المالية” توجه “النقد” بتعميد البنوك لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين 23رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (يحفظه الله) بشأن تقديم صرف راتب الشهر الحالي، أوضحت وزارة المالية أنها ستوجه مؤسسة النقد العربي السعودي بتعميد البنوك والمصارف لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين يوم الأحد 23 رمضان الموافق (18 يونيه 2017م).

تأتي هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بتقديم صرف راتب الشهر الحالي تلبيةً لحاجات المواطنين ومساعدتهم على قضاء حوائجهم الخاصة بعيد الفطر المبارك، كون التاريخ المحدد لصرف راتب الشهر الحالي وفق نظام احتساب الرواتب والأجور هو الموافق لبرج (السرطان)، الذي يصادف اليوم الثاني من شهر شوال.

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