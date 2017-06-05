“المقرن” يحيي أمسية تاريخية في رحاب “تنمية الخالدية”

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن برنامج “أماسي رمضانية”، أحيا المشرف التربوي صالح بن يوسف المقرن المتخصص في التاريخ الإسلامي، مساء أمس الأحد، أمسية تاريخية، احتضنتها قاعة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء “الخالدية، المثلث، المزروع، النسيم، الروضة”، بحضور كوكبة من أهالي الحي والأحياء التابعة للجنة.

وبدوره، بيّن الضيف مجموعة من المفاهيم التاريخية الإسلامية، وعرضَ بعض الوقائع التاريخية، فيما أكد عمدة الخالدية السابق أحمد المظفر، في ثنايا الحوار، أهمية تكثيف عرض التاريخ الإسلامي في المدارس؛ لأنه زاخر بكثير من الفوائد.

وفي سياق متصل، كشف مشرف المشاريع منصور الجويسم، عن الشخصية القادمة التي ستكون يوم الأربعاء المقبل، وهو الشيخ يعقوب بن يوسف بوحسن، بينما ذكر المدير التنفيذ باللجنة ماهر الدريب، أن جميع الأمسيات تقام في قاعة اللجنة بالخالدية في تمام الساعة العاشرة مساء حتى الحادية عشرة مساء.