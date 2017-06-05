أدبي الأحساء ينظّم أمسية “السمنة وأضرارها” ويحتفي بإصدارات جديدة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ضمن مجموعة من الفعاليات التي يقدمها في شهر رمضان المبارك، استأنف نادي الأحساء الأدبي نشاطاته التي أجلت يوم الأربعاء؛ بسبب موجة الغبار التي اجتاحت الأحساء والمنطقة الشرقية، حيث أقام النادي يوم أمس الأحد، محاضرة توعوية تثقيفية عن “السمنة وأضرارها”، قدّمها الدكتور ياسر أحمد محمد إبراهيم من كلية الصيدلة الإكلينيكية في جامعة الملك فيصل.

ومن جانبه، قدّم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري للمحاضرة، حيث رحّب بالحضور، وتمنى أن تكون هذه المحاضرة إضافة إلى رصيد النادي الذي يسعى إلى الشمولية والتنوع في طرح الموضوعات وتناولها حسب ما يحتاج المجتمع بمختلف أطيافه وتوجهاته.

وبدوره، بدأ الدكتور ياسر محمد، محاضرته بتعريف السمنة كمرض مزمن ضار نظرًا لزيادة كمية الدهون في الجسم، مشيرًا إلى أن عام 2014 شهد انتشار السمنة في جميع أنحاء العالم وكانت 11% لدى الرجال و15% لدى النساء، وفي 2016 احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 15 بنسبة 33.7%، أما من ناحية سمنة البطن احتلت المركز الثاني.

وتطرّق “إبراهيم” إلى عوامل الخطر عندما تحدث كمية السعرات الحرارية مع مرور الوقت، أكبر من الإنفاق للسعرات الحرارية، وتشمل العوامل المرتبطة بهذا الخلل في استهلاك الطاقة، وكذلك الاستعداد الوراثي والعوامل السلوكية والاضطرابات الهرمونية والتأثيرات الثقافية والظروف البيئية، معتبرًا أن العوامل السلوكية والتأثيرات الثقافية والظروف البيئية لها أثر كبير في السمنة.

إلى ذلك، فتحت المداخلات من الجانبين النسائي والرجالي؛ ليختتم بتكريم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، المشاركين، والتقطت الصور التذكارية معهم.

وفي الحصة الثانية من الوقت، كان الجميع على موعد للاحتفاء بمجموعة من إصدارات النادي، حيث قدّم للأدباء الشاعر والفنان التشكيلي صالح الحربي، وبدأ بالتعريف بفرسان الأمسية الثانية.

وبدأ الأمسية الدكتور علي إبراهيم الدرورة، الذي تحدّث عن إصداره “اسمها رقصة الأمواج” وهو عبارة عن مجموعة قصص قصيرة جدًا ذكر منها نصًا “حمامة مكة” جاء فيها “الجميع يشهد له بأخلاقه العالية وكانوا يسمونه حمامة مكة إنه مسالم إلى أبعد الحدود.. ذات يوم جاء أحدهم وصدم سيارته وهرب وما كان منه إلا أن باعها سألوه لماذا ؟ قال حتى لا أحقد على أحد”.

وصاحب الإصدار الشاعر ماجد بن عبد الله الغامدي وديوانه الشعري “وطنيات”، وقدم قصيدة بعنوان: “صلاح الدين في سلمان عادا)” ذكر منها:

سل يا مشرق النور المدادا وشق بحربة النور السوادا

وصل يا عزم إذ جمعت قلوب بحبل الدين تنتظم البلادا

ثم الفارس الثالث الباحث محمد بن حامد الشمري وإصداره بعنوان “التناص في ديوان حسان بن ثابت الأنصاري”.

ومن جهته، أكد الدكتور ظافر الشهري، أن النادي شاب وسيبقى شابًا وأنه أخذ عهدًا ووعدًا على نفسه أن يكون النادي للشباب؛ لأنهم الأقدر على قيادة دفة الثقافة فهم المستقبل المشرق للثقافة والأدب، كما أنهم القادم الأجمل لمسيرة من سبقهم في ركب الثقافة وهم المكمل الأجدر للبقاء.

وأضاف بأن 60% من إصدارات النادي وتزيد خصصت للشباب ليكون أدبي الأحساء النادي الأول والرائد في رعاية الشباب وتبني نتاجهم واحتضان مواهبهم من الجنسين، منوّهًا قبل الختام بمواصلة تتمة المناشط الثقافية المخصصة في شهر رمضان يوم الثلاثاء 11 رمضان، فسيكون لمثقفات الأحساء في لقائهن الشهري “ديوانية المثقفات” حول تأثير الأجواء الرمضانية في الكتابة وانعكاسها على فكر الكاتب وذوقه.

وتابع: أما الأربعاء 12 رمضان فسيكون عن المسلسلات الرمضانية وأثرها في المشاهد، المتحدثان فيه هما الفنان راضي المهنا، والمخرج علي الشويفعي، بينما يقتصر يوم الخميس 13 رمضان على حفل تكريم الأديب والمؤرخ الأحسائي الكبير الشيخ جواد الرمضان، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز الجبر بالنادي.