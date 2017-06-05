“السعودية لشراء الطاقة” تستعرض إستراتيجيات انطلاقها في اجتماعها الأول

الأحساء – “الأحساء اليوم”

عقدت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، يوم الخميس قبل الماضي، الاجتماع الأول لمجلس المديرين للشركة، في مركز الرئيس بمدينة الرياض، والذي استعرض إستراتيجيات انطلاق الشركة للنهوض بسوق الطاقة الكهربائية في المملكة، وذلك في إطار مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” أسامة بن عبدالوهاب خوندنة، عن عدد من مهام ومسؤوليات الشركة والتي تتمثل في شراء وبيع وتحويل الطاقة الكهربائية، واستيرادها وتصديرها إلى خارج المملكة، إضافة إلى تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها، وبيع وتطوير خدمات المنظومة الكهربائية بوجه عام.

وأوضح “خوندنة”، أن الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء برأس مال قدره مليوني ريال سعودي، وقد حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية المختصة، مضيفًا بأن تأسيس الشركة جاء تنفيذًا للأمر السامي الكريم والقاضي باستقلالية المشتري الرئيس، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخططها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والتي من ضمنها تحقيق التنافسية في قطاع الطاقة الكهربائية بالمملكة.

وأضاف خوندنة: “المهام الرئيسة للشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» تتركز في طرح مشاريع توليد الكهرباء، وشراء الطاقة الكهربائية والسعة وخدمات المنظومة، والدخول في اتفاقيات لشراء الطاقة و/أو تحويل الطاقة و/أو البيع المستمر، وبيع الكهرباء بالجملة للمرخص لهم بالبيع بالتجزئة وإلى كبار المستهلكين، وبيع خدمات المنظومة الكهربائية ، وكذلك استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها خارج المملكة، والحصول على الوقود الأساس والوقود الاحتياطي لتوريده إلى المرخص لهم بالإنتاج، وإدارة حساب صندوق الموازنة الذي يهدف إلى تغطية العجز بين الإيراد المطلوب والإيراد الفعلي، إضافة إلى تطوير أسواق تجارة الكهرباء أو خدمات المنظومة في المملكة”.

يُذكر أن مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس” يتكون من سبعة أعضاء، برئاسة زكي بن عبدالمحسن الموسى، وعمر بن عبدالله الغامدي نائبًا للرئيس، وناصر بن عبدالله الوهيبي عضوًا، والدكتور عبدالرحمن بن محمد آل ابراهيم عضوًا، وفهد بن حسين السديري عضوًا، وعايش بن عايش الشمري عضوًا، وأسامة بن عبدالوهاب خوندنة عضوًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة.