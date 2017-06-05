“إيثار” تطلق حملة تبرع بالدم خلال رمضان لسد الحاجة المتزايدة للمرضى

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أطلقت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية “إيثار”، حملة للتبرع بالدم تحت شعار “دمي صدقة” تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمجمع الراشد بالخبر، مسجلة في بداية إطلاقها أكثر من 700 متبرع في مركز التبرع بالدم، الذي يعد الأول من نوعه في مجمع تجاري على مستوى المملكة.

وهذا الصدد، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز بن علي التركي، أن حملة “دمي صدقة” تأتي ضمن جهود الجمعية للحث على التبرع بالدم لسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين، وتحقيق التفاعل المجتمعي، والمساهمة بإنقاذ حياة الأرواح التي تحتاج للدم، لاسيما في حوادث الطرق والعمليات الجراحية وغيرها.

وأضاف “التركي” بأن المركز ساهم بالتوعية الدينية والإعلامية والمجتمعية لمساعدة المرضى، وحث فئات المجتمع كافة على التبرع إرساءً لمبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها السمحة، وتحقيق لمصالح التبرع من خلال تعزيز القيم المجتمعية النبيلة، كما ساهم في إحياء روح الإيثار بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على رفع المعاناة عن بعضهم البعض، إضافة إلى تنمية الحس الوطني المرتبط بالتبرع.

ومن جهته، ذكر رئيس لجنة التبرع بالدم عبدالله الحربي، أن الحملة شارك فيها المختبر الإقليمي وبنك الدم بالدمام ومستشفى قوى الأمن بالدمام وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، إضافة إلى عدد كبير من المتسوقين بالمجمع الذين لبوا نداء الحملة، بحضور رئيس مجلس إدارة إيثار عبد العزيز بن علي التركي والمهندس فؤاد الفاخري، والأمين العام لجمعية إيثار الدكتور كامل سلامة والمدير الطبي للجمعية الدكتور شادي أنيس.

ولفت إلى أن فريق برنامج صناع الأمل سيعرض عبر قناة MBC خلال شهر رمضان الشهر الفضيل تصوير هذه الحملة ووضع تحدي الوصول لـ50 متبرعًا في أقل مدة ممكنة، وقد تم التحدي في وقت قصير بحيث تم الوصول لـ 50 متبرعًا خلال ساعتين، وختم اليوم الأول بـ 181 وحدة دم، ومن ثم الاحتفال بكسر الرقم، وذلك عن طريق إطلاق البالونات في سماء مدينة الخبر؛ والتقاط الصور التذكارية للمتبرعين وللمتطوعين.