ولفطر الـ”شامبنيون” فوائد أخرى!

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد علماء من جامعة “ماساتشوستس” الأمريكية توصلهم لنتائج تبين أن فطر الـ”شامبنيون” يقي من سرطان الثدي.

يشير العديد من الأطباء وخبراء الصحة إلى ضرورة تناول الفطر كونه مصدرا مهما للفيتامينات والأملاح المعدنية، ولاحتوائه على كمية وافرة من البروتينات التي تعد عنصرا أساسيًا في تكوين الجسم.

ووفقًا للعلماء في جامعة ماساتشوستس الأمريكية: “المواظبة على تناول الفطر وخصوصا الشامبنيون، تقلل من نمو الأورام الخبيثة في الجسم وتعزز المناعة بشكل عام، فضلا عن أن بعض المواد الموجودة في الفطر تعمل على تفعيل مركبات الـ Dinitrate داخل الخلايا لتخفف من تأثير الالتهابات التي تتسبب بالأورام الخبيثة، وبالإضافة لكل تلك الخواص فإن الفطر له تأثيراته المفيدة على الجهاز الهضمي، فهو يعمل على محاربة بعض أنواع الفيروسات التي تضعف المناعة”.

وأكدوا أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد أبحاث مطولة شاركت فيها نحو 2000 امرأة ممن كن يعانين من أورام خبيثة، حيث بينت نتائج الأبحاث أن أكل فطر الشامبنيون بانتظام ساعد في تباطؤ نمو الأورام، وخصوصا عند النساء اللواتي كن مصابات بسرطان الثدي.

وبناء على تلك النتائج أوصى العلماء النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي أو من لديهن تاريخ عائلي مع هذا المرض، بأكل 100 غرام من هذا الفطر يوميًا.