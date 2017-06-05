تكنولوجيا.. كيف تحمي صورك على iCloud من الاختراق؟

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نسمع من حين لآخر أن صور المشاهير الخاصة تسربت من قِبل القراصنة على الإنترنت، وهو أمر خطير للغاية، خاصة وأن هذه الاختراقات تأتي لصور موجودة على خدمة iCloud.

وفيما يلي نرصد بعض النصائح التي تساعدك في حماية نفسك بشكل أفضل، وهذا وفقاً لما قدمه أحد خبراء الأمن الإلكتروني لموقع “ميرور” البريطاني.

منع تحميل الصور على iCloud: الصور التي يقوم بالتقاطها بكاميرا الآيفون تقوم بتخزين نفسها تلقائياً على الآي كلاود، وهذا مفيد للوصول إلى الصور من الأجهزة الأخرى، أو وجود نسخ احتياطية يمكن استرجعها عند فقدان الهاتف، ولكنه أيضاً يجعل من الأسهل على المتسللين اختراقها.

ولمنع هذا الأمر، اذهب إلى الإعدادات ومنها Apple ID بعد ذلك iCloud واختر Photos وأغلق ميزة My Photo Stream.

كلمة مرور قوية: كثير من الناس يستخدمون كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة، حتى إذا كنت تستخدم تطبيقات مثل ‘password123’ لتسجيل الدخول كافة حساباتك، فسيكون القراصنة قادرين على الوصول إلى جميع هذه الحسابات من خلال معرفة كلمة مرور واحدة.

ولتغير كلمة مرور Apple ID انتقل إلى My Apple ID وسجل دخول، ثم توجه إلى قسم الأمان لتغيير كلمة المرور.

إجابات مزيفة على أسئلة الأمان: إذا كنت شخصاً معروفاً وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين يعرفون معلومات متعددة عن حياتك، فعليك اللجوء للإجابات المزيفة عند الرد على أسئلة الأمان ولكن عليك تذكرها جيداً، لأن إذا كانت معلوماتك متاحة على جوجل فيمكن للهاكرز اختراقك من خلال الرد على تلك الأسئلة بشكل صحيح.