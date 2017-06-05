السجن 90 شهرًا لمواطن و9 وافدين لإدارتهم مصنعًا للمنظفات المغشوشة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض، بفرض عقوبات صارمة للمتورطين في الغش التجاري.

وتضمّنت الأحكام، غرامات مالية والسجن لمدة 90 شهرًا والإبعاد والتشهير لـ10 متورطين، عقب قيامهم بإنشاء معمل غير نظامي لإنتاج المنظفات المقلدة والمغشوشة، ووضع علامات تجارية على المنتجات، بغرض إيهام المستهلكين بجودتها، وقضت المحكمة بثبوت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد أصدرت المحكمة حكمًا على المدان الأول “سعودي الجنسية” والمدانين التسعة “4 رجال اثنان من جنسية سورية، واثنان من الجنسية الإثيوبية”، بالإضافة إلى 5 نساء من الجنسية الإثيوبية، بالسجن لمدة 90 شهرًا بفترات تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 18 شهرًا لكل مدان، وغرامة مئة ألف ريال، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليهم، والمنع من دخول المملكة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهم.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط استراحة استخدمت كمعمل غير مرخص لإنتاج المنظفات بطريقة غير نظامية في مركز “جو” بمحافظة “ضرماء” بمنطقة الرياض، حيث تمت ملاحظة حرق المواد الكيميائية والبلاستكية لساعات طويلة في المقرّ المذكور، وبعد عمليات البحث والتحري، جرى ضبط المستودعات والأدوات المستخدمة في أعمال الغش والتقليد، واتّضح وجود خزانين للمنظفات التي يتم إعادة تعبئتها في عبوات، ومن ثم تغليف الكميات بغرض تصريفها في الأسواق، وتم حجز المضبوطات وإتلافها.

وضبط في الموقع أيضًا عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وأحيل جميع المتورطين للجهات المعنية، التي أحالتهم إلى المحكمة الجزائية.

وتشارك وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، وتستهدف الحملة تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم، والمقدرة بتسعين يومًا، بدأت في 29 مارس 2017.

وتشدد الوزارة والجهات المشاركة على عدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على كل المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.

وتهدف حملة “وطن بلا مخالف” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية، إلى منح مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم، وإعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة “مرحل”، وإمكانية العودة للعمل في المملكة بالطرق النظامية.