«الغذاء والدواء» تُطلق خدمة التعرُّف على بدائل الأدوية إلكترونياً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خدمة إضافية عبر تطبيق “بك نهتم” الإلكتروني للهواتف الذكية، تتيح التعرّف على البدائل المتطابقة للأدوية، في المادة الفعّالة، والتركيز، والجودة، والأمان، مع اختلاف السعر، والشركة المصنّعة.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي عبد الرحمن السلطان، آلية الاستفادة من الخدمة، التي تتمثل في الدخول على تطبيق “بك نهتم”، وفتح أيقونة “خدمات”، ثم اختيار أيقونة “الدواء”، ثم “الأدوية المسجلة”، لتظهر صفحة “كتابة اسم الدواء في محرك البحث”، ومنها يتم تحديد الدواء المناسب، ليظهر المنتج والبدائل المتاحة.

وأفاد السلطان، أن لكل دواء مبتكر فترة لحماية براءة الاختراع، لا يُسمح خلالها لأي شركة أخرى، أن تصنع الدواء ذاته، وفي هذه الفترة لا يتواجد بالسوق إلا الدواء المبتكر، وبعد انتهاء فترة حماية براءة الاختراع، يسمح النظام لأي شركة تصنيع دواء، أن تصنع الدواء ذاته، لكن بسعر أقل من الدواء المبتكر، ويُسمى الدواء الجديد بـ ” الدواء المماثل ” أو “الجنيس”.

وبيّن أن الأدوية الجنيسة تختلف في شكلها ولونها وشكل عبوتها عن الدواء المبتكر، ولهذا قد يختلف شكل دوائك أكثر من مرة، منوهاً بأن البعض يعتقد أن الأدوية المبتكرة أكثر فعالية من الأدوية المماثلة “الجنيسة”، ومشدداً على أن هذه المعلومة خاطئة.

وأشار إلى أنه لا يتم الترخيص باستخدام الأدوية الجنيسة، إلا إذا ثبت أنها لا تقل فعاليةً ومأمونيةً عن الأدوية المبتكرة، ولما كانت الأدوية المماثلة “الجنيسة” أقل تكلفة على المريض وعلى المستشفيات، ولها الفاعلية ذاتها، فإنه يتم تشجيع صناعة هذا الدواء محلياً.

وتطرق إلى أن معظم الأدوية المبتكرة لها أدوية جنيسة أقل سعراً في المملكة العربية السعودية، وتأتي خدمة البحث عن بدائل الأدوية والمقارنة بينها من خلال تطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء “بك نهتم” على الأجهزة الذكية، تسهيلاً للمريض الباحث عن أدوية أقل تكلفة وبجودة مماثلة.