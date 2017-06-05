5 أسباب وراء بطء إشارة الواي فاي داخل المنزل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يعتمد الكثير من المستخدمين في وقتنا الحاضر على أجهزة الواي فاي في التقاط شبكات الإنترنت في أي مكان في المنزل أو العمل بدون الحاجة للاتصال بكابل للوصول إلى الإنترنت، إلا أن هناك بعض الحالات التي يكون فيها اتصال الإنترنت بطيئا نتيجة بعض الأمور والتي نرصدها كما يلي:

1- موقع الراوتر

يقلل الكثير من الناس من أهمية اختيار منطقة جيدة لجهاز الراوتر، لكن الحقيقة أن أي اختلاف ولو بسيط في موقع الراوتر قد يؤدي في النهاية إلى ضعف الشبكة بشكل ملحوظ، لذلك يجب وضع الراوتر في أعلى مستوى ممكن لتوسيع نطاق بث موجات الراديو.

2- العوائق أمام الراوتر

تعد بعض العوائق مثل الخرسانة والمعادن من أسوأ العوائق لحجب موجات الواي فاي، لذلك يجب على المستخدم التأكد من عدم وجود أي عوائق أمام الراوتر حتى يضمن وصول إشارة قوية إلى جهازه بكل سهولة دون حدوث أي تقطع، كما يفضل إبعاده عن الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

3- البعد عن الراوتر:

يفضل وضع جهاز الراوتر في مكان يكون قريب إلى حد ما من الأجهزة التي تعتمد عليها، فمثلا يفضل وضعه في منتصف المنزل أو منتصف المكتب حتى يجري توزيع شبكة الواي فاي بشكل متساوٍ في كل الاتجاهات، مع مراعاة أن لكل راوتر مسافة معينة يمكنه إيصال الإشارة إليها.

4- التداخل مع أجهزة البلوتوث:

من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى بطء الواي في بالمنزل، حيث يمكن أن يحدث تداخل بين شبكة الواي فاي وشبكة البلوتوث، لذلك ينبغي على المستخدم إيقاف هذه الأجهزة أو على الأقل إبعادها عن جهاز الراوتر للتأكد من الحصول على إشارة قوية.

5- بعض أنواع الإضاءة:

هناك بعض أنواع الإضاءة خاصة الملونة والتي يمكن أن ينبعث منها مجال كهرومغناطيسي والذي يتفاعل مع موجات الواي فاي، مما يسبب بطئها في النهاية، كذلك فإن بعض لمبات LED الجديدة تحتوي على رقائق موجودة بكل منها، والتي يمكن أن تنشئ مجالاً كهرومغناطيسياً يؤدى للتداخل.