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الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

طقس حار ورياح مثيرة للأتربة على الشرقية

طقس حار ورياح مثيرة للأتربة على الشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً حاراً على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة مع استمرار تأثر الرؤية الأفقية بالأتربة المثارة والعوالق الترابية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران) تمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق ( القصيم، حائل، المدينة المنورة، الجوف).

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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