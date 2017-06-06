“الحقيل”: نسعى لتوفير وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت وزارة الإسكان، مبادرة “الابتكار” في تقنية البناء بهدف معالجة مشاكل الإسكان، عبر تبني واعتماد تقنيات البناء الحديثة للوحدات السكنية في أسرع وقت، وبجودة عالية تضمن استدامتها.

وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان، في مقطع فيديو نشرته الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”، أن الوزارة تسعى لضخ وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع القدرة الاقتصادية للمواطن، بحيث تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال.

بدوره، ذكر المشرف العام على برامج الابتكار محمد بن معمر، أن الوزارة نجحت في عقد اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لتوطين صناعة التشييد والبناء في المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت بتفعيل هذه الاتفاقيات، وستنعكس نتائجها في المستقبل المنظور على مستوى التكلفة والجودة والسرعة.