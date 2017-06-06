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الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشؤون الاقتصادية” يستعرض مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة

“الشؤون الاقتصادية” يستعرض مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة

الأحساء – واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء أمس الاثْنَيْن، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عَدَدَاً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حول منظومة قطاع الطاقة في المملكة، تضمن حصراً لاستهلاك الطاقة ومصادرها ودورها في التنمية الاقتصادية، وكذلك حجم الطلب المحلي عليها في شتى القطاعات، ومعدلات نموه، وكيفية مقابلة هذا الطلب بما يعظم الفوائد الكلية للاقتصاد الوَطَنِي.

كما تناول العرض المبادرات التي قامت بها الوزارة لترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة إِنْتَاج الطاقة، والخطط القادمة لتعزيز كفاءة الإِنْتَاج والاستهلاك.

كما اطَّلَعَ المجلس على التقرير السنوي الصادر من الهيئة العامة للإحصاء حول إحصاءات التجارة الخارجية المتعلق بالصادرات السلعية لعام 2016م، وكذلك تقرير حول تحركات الرقم القياسي لأسعار العقارات والمؤشرات للربع الأول لعام 2017م، وتقرير حول متوسط أسعار السلع التموينية الرَئِيسِيّة بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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