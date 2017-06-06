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الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“صحة الأحساء” تنقذ شاب من حادث دهس قاتل

“صحة الأحساء” تنقذ شاب من حادث دهس قاتل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت الصحة في الأحساء مؤخرًا بواسطة طاقم طبي بمستشفى الملك فهد بالهفوف، من إنقاذ حياة عشريني بعد تعرضه لإصابة قاتلة نتيجة حادث سير تسببت له بإصابات في منطقه الصدر والبطن والحوض والأطراف.

وأوضحت صحة الأحساء، أن الإصابة أدت إلى تمزق في الشريان الأبهر الصدري الخارج من القلب، والتي تتطلب التدخل السريع لمعالجتها، خاصة عندما يكون هناك نزيف وتسرب دموي كبير داخل الصدر مثل حالة المصاب.

وقالت ‘‘بفضل من الله قام الفريق المعالج بالتعامل مع الحالة وإدخال المريض إلى غرفة العمليات، حيث تم وضع الدعامة في الجزء المتمزق للأبهر الصدري للمريض تحت الإرشاد الإشعاعي، وبعد إتمام العملية والمتابعة والمعالجة تحسنت حالة المريض الصحية وخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء بفضل الله‘‘.

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