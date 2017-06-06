“الحج والعمرة” تنهي استعداداتها لإجراءات انتخابات مجلس حجاج الداخل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، إنهاء استعداداتها لإجراء انتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة: ‘‘إن الانتخابات، ستمر عبر مراحل عدة بدءاً من مرحلة قيد الناخبين، وفحص المرشحين، وتستمر خلال الفترة من 9- 13/ 9/ 1438هـ، إضافة إلى مرحلة إعلان أسماء المرشحين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنهم يوم 1438/9/13هـ”.

وأشارت إلى أن الانتخابات، ستسفر عن ترشح 8 أعضاء من المرخص لهم بالخدمة للدورة الثانية، حيث تتولى الوزارة من قبلها تعيين 4 أعضاء آخرين، بحسب صحيفة “الرياض”.

جاء ذلك بناءً على انتهاء مدة الدورة الأولى للمجلس التنسيقي لمؤسسات، وشركات خدمة حجاج الداخل، حيث تتطلع الوزارة من خلال هذه الانتخابات أن تسهم في تطوير أعمال شركات، ومؤسسات حجاج الداخل، ورفع درجة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.