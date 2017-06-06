تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الحج والعمرة” تنهي استعداداتها لإجراءات انتخابات مجلس حجاج الداخل

“الحج والعمرة” تنهي استعداداتها لإجراءات انتخابات مجلس حجاج الداخل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، إنهاء استعداداتها لإجراء انتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وقالت الوزارة: ‘‘إن الانتخابات، ستمر عبر مراحل عدة بدءاً من مرحلة قيد الناخبين، وفحص المرشحين، وتستمر خلال الفترة من 9- 13/ 9/ 1438هـ، إضافة إلى مرحلة إعلان أسماء المرشحين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنهم يوم 1438/9/13هـ”.

وأشارت إلى أن الانتخابات، ستسفر عن ترشح 8 أعضاء من المرخص لهم بالخدمة للدورة الثانية، حيث تتولى الوزارة من قبلها تعيين 4 أعضاء آخرين، بحسب صحيفة “الرياض”.

جاء ذلك بناءً على انتهاء مدة الدورة الأولى للمجلس التنسيقي لمؤسسات، وشركات خدمة حجاج الداخل، حيث تتطلع الوزارة من خلال هذه الانتخابات أن تسهم في تطوير أعمال شركات، ومؤسسات حجاج الداخل، ورفع درجة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“التجارة” تستدعي 1130 مركبة فورد لإصلاح خلل في الأبواب

“التجارة” تستدعي 1130 مركبة فورد لإصلاح خلل في ...

“الزكاة”: نشر اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

“الزكاة”: نشر اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

نائب أمير الشرقية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

“المرور” تبدأ تطبيق معيار التحقق الثنائي عند استئجار المركبات.. غدًا

“المرور” تبدأ تطبيق معيار التحقق الثنائي عند استئجار ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*