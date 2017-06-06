المعدات الثقيلة بدوار “السلمانية” تخنق الحركة المرورية.. والأمانة: جاري إبعادها

الأحساء – خاص

طالب عدد من المواطنين، الجهات المعنية سرعة التدخل لإنهاء الزحام الحاصل عند -ما يطلق عليه- “دوار المعدات” الواقع على طريق الملك عبدالله في حي السلمانية الجنوبية بالهفوف، والناتج من وجود المعدات الثقيلة بالقرب من الدوار، والتي تتسبب في تكدس الحركة المرورية حال دخولها وخروجها، فضلًا عن إثارتها الأتربة والتي يتضرر منها الساكنون بالقرب منها، وكذلك خروج السيارات من أجل المراكز التجارية التي افتتحت، مؤخرًا.

وفي السياق، ذكر منصور الملحم أحد قاطني الحي المجاور، في حديثه لـ”الأحساء اليوم”، “نحن نسكن بالقرب من الدوار، وهذه المعدات الكبيرة تشوّه منظر الحي أولًا، وثانيًا تتسبب في ازدحام مروري وحوادث بالدوار، وخصوصًا بعد فتح هيبر ماركت جديد”، مشيرًا إلى أنه قام مع بعض سكان الحي برفع الكثير من البلاغات للأمانة الأحساء، وما زالوا في انتظار الحلول.

بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والمتحدث لأمانة الأحساء خالد بووشل، في تصريح لـ”الأحساء اليوم”، أن الازدحام المروري وحلوله من اختصاص المرور، أما فيما يخص تواجد المعدات بالقرب من الميدان المشار إليه فقد تم مسبقًا إنذارهم ومخالفتهم وإبعادهم من الموقع، لافتًا إلى أن المعدات الحالية المتواجدة لا تمثل 30% من أعداد المعدات المتواجدة مسبقًا، وجاري العمل على إبعادها بحسب النظام المتبع.