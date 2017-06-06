تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

المعدات الثقيلة بدوار “السلمانية” تخنق الحركة المرورية.. والأمانة: جاري إبعادها

المعدات الثقيلة بدوار “السلمانية” تخنق الحركة المرورية.. والأمانة: جاري إبعادها

الأحساء – خاص

طالب عدد من المواطنين، الجهات المعنية سرعة التدخل لإنهاء الزحام الحاصل عند -ما يطلق عليه- “دوار المعدات” الواقع على طريق الملك عبدالله في حي السلمانية الجنوبية بالهفوف، والناتج من وجود المعدات الثقيلة بالقرب من الدوار، والتي تتسبب في تكدس الحركة المرورية حال دخولها وخروجها، فضلًا عن إثارتها الأتربة والتي يتضرر منها الساكنون بالقرب منها، وكذلك خروج السيارات من أجل المراكز التجارية التي افتتحت، مؤخرًا.

وفي السياق، ذكر منصور الملحم أحد قاطني الحي المجاور، في حديثه لـ”الأحساء اليوم”، “نحن نسكن بالقرب من الدوار، وهذه المعدات الكبيرة تشوّه منظر الحي أولًا، وثانيًا تتسبب في ازدحام مروري وحوادث بالدوار، وخصوصًا بعد فتح هيبر ماركت جديد”، مشيرًا إلى أنه قام مع بعض سكان الحي برفع الكثير من البلاغات للأمانة الأحساء، وما زالوا في انتظار الحلول.

بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والمتحدث لأمانة الأحساء خالد بووشل، في تصريح لـ”الأحساء اليوم”، أن الازدحام المروري وحلوله من اختصاص المرور، أما فيما يخص تواجد المعدات بالقرب من الميدان المشار إليه فقد تم مسبقًا إنذارهم ومخالفتهم وإبعادهم من الموقع، لافتًا إلى أن المعدات الحالية المتواجدة لا تمثل 30% من أعداد المعدات المتواجدة مسبقًا، وجاري العمل على إبعادها بحسب النظام المتبع.

F10B542A-1938-4E9E-A231-359D686F96FC

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الجمال السائبة صداع في رأس سكان محاسن أرامكو.. والأمانة تطالبهم بالبلاغ

الجمال السائبة صداع في رأس سكان محاسن أرامكو.. ...

مرتادو ساحة بلدية “عين أم سبعة” يطالبون بتزويدها بدورات مياه.. والأمانة: قريبًا

مرتادو ساحة بلدية “عين أم سبعة” يطالبون بتزويدها ...

بالصور.. عامل يتسلق عمودًا أعلى مبنى كتابة العدل الثانية دون إجراءات للسلامة

بالصور.. عامل يتسلق عمودًا أعلى مبنى كتابة العدل ...

مواطن يرصد تطاير حاويات القمامة الحديثة بفعل الرياح ويقترح مراجعة تصميمها

مواطن يرصد تطاير حاويات القمامة الحديثة بفعل الرياح ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*