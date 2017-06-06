تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

نائب أمير الشرقية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاءـ في مكتبه، قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق الصالحي، وكبار قادة حرس الحدود بالمنطقة.

في بداية اللقاء ، اطلع الأمير أحمد بن فهد، على الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في ضبط الحدود البرية والبحرية للمملكة، والتقنيات المتطورة التي تم تزويد القطاع بها، كما استمع إلى جهود مراكز حرس الحدود في حماية المتنزهين من الأخطار وإنقاذهم.

وأشاد سموه بما يبذله رجال حرس الحدود في حماية الوطن، والذود عنه، مشددًا (يحفظه الله) على ضرورة استمرار رجال حرس الحدود في الأنشطة التوعوية للمتنزهين وتكثيف دورهم في مواقع التنزه للحد من حالات الغرق وفقدان الأرواح.

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“التجارة” تستدعي 1130 مركبة فورد لإصلاح خلل في الأبواب

“التجارة” تستدعي 1130 مركبة فورد لإصلاح خلل في ...

“الزكاة”: نشر اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

“الزكاة”: نشر اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

“المرور” تبدأ تطبيق معيار التحقق الثنائي عند استئجار المركبات.. غدًا

“المرور” تبدأ تطبيق معيار التحقق الثنائي عند استئجار ...

“الإسكان”: إصدار 503 فواتير لـ336 قطعة أرض خاضعة للرسوم البيضاء بالدمام

“الإسكان”: إصدار 503 فواتير لـ336 قطعة أرض خاضعة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*