نائب أمير الشرقية يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاءـ في مكتبه، قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق الصالحي، وكبار قادة حرس الحدود بالمنطقة.

في بداية اللقاء ، اطلع الأمير أحمد بن فهد، على الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في ضبط الحدود البرية والبحرية للمملكة، والتقنيات المتطورة التي تم تزويد القطاع بها، كما استمع إلى جهود مراكز حرس الحدود في حماية المتنزهين من الأخطار وإنقاذهم.

وأشاد سموه بما يبذله رجال حرس الحدود في حماية الوطن، والذود عنه، مشددًا (يحفظه الله) على ضرورة استمرار رجال حرس الحدود في الأنشطة التوعوية للمتنزهين وتكثيف دورهم في مواقع التنزه للحد من حالات الغرق وفقدان الأرواح.